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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تختتم قافلة "معا نستطيع" لتعزيز قيم الولاء والانتماء لأبناء شمال سيناء

قافلة معا نستطيع
قافلة "معا نستطيع"

اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء تسيير قافلة "معا نستطيع"؛ لتعزيز قيم الولاء والانتماء لدمج أبناء شمال سيناء، وذلك بالمناطق النائية الأكثر احتياجا.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدمج أبناء شمال سيناء وتنمية وعيهم ودعم الطلاب والمساهمة فى بناء شخصيتهم.

وخلال قافلة "معا نستطيع"؛ لتعزيز قيم الولاء والانتماء لدمج أبناء شمال سيناء ، قامت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء من خلال الإدارات التعليمية بعمل لقاءات تثقيفية وترفيهية وتعليمية لمدة 5 أيام، وتنفيذ الأنشطة المختلفة، والمواد الثقافية بالأماكن المستهدفة.
 

وفي قافلة "معا نستطيع"؛ لتعزيز قيم الولاء والانتماء لدمج أبناء شمال سيناء ، تم تقديم برنامج متكامل يشمل مهارات، وندوات تثقيفية وطنية، وعرض أفلام تثقيفية، وندوات تعليمية، وترفيهية، بجانب اكتشاف قدرات الطلاب فى الأنشطة المختلفة).  

وتضمن برنامج قافلة "معا نستطيع"؛ لتعزيز قيم الولاء والانتماء لدمج أبناء شمال سيناء ، حضور الطلاب طابور الصباح ومحاضرات تعليمية على مدار الخمس أيام عن المواد الاساسية (لغة عربية، رياضيات، دراسات اجتماعية، علوم، تربية دينية، تربية وطنية).

كما تم خلال قافلة "معا نستطيع"؛ لتعزيز قيم الولاء والانتماء لدمج أبناء شمال سيناء ، تنفيذ النشاط الریاضی، وذلك وفقاً لبرنامج تم إعداده من قبل توجيه عام التربية الرياضية بالمديرية؛ لتحقيق الاستفادة البدنية من خلال بعض الألعاب والتمارين الرياضية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الفنية والموسيقية.

كما تم عمل محاضرات تثقيفية وعروض تعليمية تخللها بعض الشروحات لتنمية الوعى الوطنى وتنمية الولاء والانتماء وعرض الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق التنمية داخل المحافظة وخارجها، وعرض للمشروعات القومية.

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