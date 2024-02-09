إيرادات الإسكندرية للأدوية تقترب من مليار جنيه خلال 6 أشهر

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 89% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي 2023-2024، لتصل 137.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 72.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وكشفت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن زيادة إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 999.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات 783.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأظهرت نتائج أعمال شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ارتفاع في مجمل الربح بنسبة 69.8% خلال النصف الأول ليصل 243.2 مليون جنيه، مقابل 143.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.، وتضاعف صافي الربح من الأنشطة غير المستمرة ليصل 181.1 مليون جنيه، مقابل 86.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وزادت احتياطيات الشركة بنسبة 3.95% لتصل 374.1 مليون جنيه، مقابل 348 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي، ونمت الأرباح المرحلة لتصل 155 مليون جنيه.

مؤشرات سنوية

وكانت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، أظهرت تحقيق الشركة أرباحاً بـ126.42 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 117.42 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

ارتفعت مبيعات الشركة هامشيًا خلال العام المالي الماضي إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

أسهم الإسكندرية للأدوية

وتعمل الشركة في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية، وتم تأسيسها في يوليو 1991، وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية، فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.