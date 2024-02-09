بن زايد للعلوم الإنسانية تكرم الخشت لدعمه المؤتمر الدولي للفلسفة .. جامعة القاهرة في أسبوع

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تكرم د. الخشت لدوره الداعم للمؤتمر الدولي للفلسفة ورهان التقدم النظري والاجتماعي

الخشت وجه بسرعة عمليات التصحيح والرصد بالتوازى مع إجراء الامتحانات لضمان سرعة إعلان النتائج ليتمكن الطلاب من تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار جامعة القاهرة خلال الأسبوع المنقضي.

كرمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بالإمارات، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، لدوره الداعم ومشاركته البارزة في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني بعنوان "الفلسفة ورهان التقدم النظري والاجتماعي" والذي عقد في الفترة من 6 إلى 7 فبراير بأبو ظبي، وبمشاركة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة.

شارك الدكتور محمد الخشت في المؤتمر الدولي الثاني للفلسفة بكلمة افتتاحية، بحضور علماء وباحثين بارزين من مختلف أنحاء العالم، طالب فيها بأهمية وجود مدونة سلوكية يتوفر فيها "الحد الأدنى الأخلاقي المشترك" بدلا من الأخلاق التي تقوم على الالتزام الشكلي الصوري الذي لا تتجاوز دائرة الحركة الجسمية إلى دائرة ارتقاء الروح، وتطرق الدكتور الخشت خلال كلمته إلى منهج تحديد "أخلاقيات التقدم"، والشروط الأولية لها، وحدد مبادئها في 19 مبدأ، وتناول طبيعة الحد الأدنى المشترك لأخلاقيات التقدم.

الدكتور محمد الخشت فيلسوف عربي معاصر، يرأس جامعة القاهرة منذ أغسطس 2017، ويعد من كبار محققي التراث الإسلامي حيث بلغت تحقيقاته 24 كتابًا من أهم كتب التراث، وبلغت مؤلفاته العلمية 42 مؤلفًا في الأديان والعلوم الإنسانية والشرعية، وله 27 بحثًا علميًا محكمًا، وله أكثر من 15 بحثًا علميًا محكمًا باللغة الإنجليزية والألمانية منشورة في مجلات علمية إقليمية ودولية، ومن أبرز مؤلفاته "أخلاق التقدم" و"المجتمع المدني والدولة" و"فلسفة المواطنة وأسس بناء الدولة الحديثة"، و"معجم الأديان العالمية"، و"نحو تاسيس عصر ديني جديد" و"المعقول واللامعقول في الأديان" و"تطور الأديان"، وترجمت بعض مؤلفاته وأبحاثه لعدد من اللغات منها: الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، والإندونيسية، وبعض اللغات الأفريقية، وأصدر باحثون عرب وأجانب عن مشروعه الفكري أكثر من 100 بحث علمي محكم ورسالة ماجستير ودكتوراه.واصدر كرسي اليونسكو للفلسفة بتونس مجلدا كاملا عن فلسفته تحت عنوان: "فيلسوف التجديد والمواطنة والتجديد". وصدرت عنه عدة كتب، مثل؛ عقلانية بلا ضفاف: الظاهرة الدينية والسياسية في أعمال الخشت الفكرية. إعداد : مجموعة من الأساتذة والباحثين الجامعيين. الناشر: دار الكتاب العربي، دمشق، 2013. وتجديد العقل الديني في مشروع الخشت الفكري. إعداد : مجموعة من الأساتذة والباحثين الجامعيين. الناشر: دار روابط، القاهرة، 2018. ومن الرسائل العلمية عن فلسفته رسالة ماجستير بعنوان "الدين والتجديد في فلسفة الخشت"، للباحث شاكر محمد شاكر بجامعة جنوب الوادي، ورسالة دكتوراه "فلسفة الدين في الفكر العربي المعاصر: طه عبد الرحمن، المرزوقي،

على الجانب الآخر ، بدأت كليات جامعة القاهرة،فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وفتح باب الالتماسات؛ وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت- تنفيذا لتوجيهات د.محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة -عقب انتهاء كل امتحان، حيث أعلنت كليات الآداب، والإعلام، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة نتائج الامتحانات بها وعدد من الكليات الأخرى؛ وسوف يتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن نتائج باقي الكليات تباعًا.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات وظهورها تباعا ومراعاة المنحنى الاعتدالي وقواعد الإنصاف في عمليات التصحيح.

أنهت كليات جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء 24 يناير وأداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة من رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.