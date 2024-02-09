نواز شريف يعلن فوزه في الانتخابات العامة بباكستان

أعلن نواز شريف رئيس وزراء باكستان الأسبق، اليوم الجمعة فوزه بالانتخابات العامة التى أجريت الخميس الماضي، وغاب عنها عمران خان رئيس الوزراء السابق.

شهدت الانتخابات منافسة شرسة بين رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف وغريمه زعيم المعارضة عمران خان، الذي يقبع في السجن بتهمة الخيانة والكسب غير المشروع والزواج غير القانوني.

تأخرت السلطات الباكستانية في الإعلان عن النتائج على غير المعتاد، وأرجعت الحكومة هذا التأخير إلى تعليق خدمات الهاتف المحمول.

توجه الناخبون الباكستانيون البالغ عددهم 127 مليونا، الخميس الماضى للتصويت فى الانتخابات البرلمانية، وسط اضطرابات سياسية تعيشها البلاد.

وعشية الانتخابات ضربت قنابل مكتبين سياسيين في جنوب غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا.