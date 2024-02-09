12 دولة تتنافس فى مسابقة الأفلام القصيرة المشاركة بمهرجان الأقصر

تبدأ اليوم فاعليات افتتاح الدورة ال 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين وذلك بمعبد الأقصر.

من المقرر أن يتنافس 14 فيلمًا، من 12 دولة فى مسابقة الافلام القصيرة ، 3 أفلام هى «شيفون»، إخراج بيشوى أسعد، و«ثلاثة أيام للهدم» إخراج إسلام يوسف، والفيلم الوثائقى «أغاريد» إخراج ناصر ربيع، بالإضافة للفيلم الجزائرى «زهرة الصحراء» إخراج أسامة بن حسين ، والفيلم التونسى «براكاج» إخراج بلال بالى، ومن ليبيا فيلم «205» إخراج فراج معيوف، وفيلم «طائر بلا أجنحة» من رواندا، إخراج ريمى – ريوموجابى، والفيلم الوثائقى لوبى إيكو سيمب من الكونغو إخراج كومبوكا مين أل .

ومن كينيا ينافس فيلم تصرف عاطفى، إخراج أريك موانجى، والفيلم الأوغندى «صانع الأحذية الأخير»، إخراج على موسوكى، وفيلم «أوسيلى» ممثلًا لزامبيا إخراج ديكسون - موابى، والفيلم السودانى «صالون الشعر»، إخراج فاطيمة وردى، ومن السنغال فيلم «تحت وقع الصمت» إخراج مازيجنا باروس، وفيلم «الرحلة الأخيرة» من موريتانيا، إخراج عبد الله سال.