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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قطر والأردن.. حكم صيني يدير نهائي أمم أسيا

قطر والأردن
قطر والأردن

وقع الاختيار على الحكم الصيني ما نينج، لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا، غدا السبت، على ستاد لوسيل، بين المنتخبين القطري والأردني.

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن ما نينج، أصبح أول حكم من الصين يقود نهائي كأس آسيا.

وتعتبر هذه المباراة هي الرابعة التي يقودها الصيني ما نينج في كأس آسيا 2023، بعدما قاد مباراة المجموعة الخامسة بين كوريا الجنوبية والبحرين، ومباراة دور الـ 16 بين قطر وفلسطين، ومباراة دور الثمانية بين إيران واليابان.

وستكون المباراة النهائية هي السادسة لما نينج، التي يديرها في نهائيات كأس آسيا، حيث أدار مباراة في نسخة 2019.

وبدأ الحكم الصيني، مسيرته التحكيمية في الجامعة، وبات حكما وطنيا بعد سنوات قليلة من تخرجه عام 2003.

وشارك في إدارة مباريات الدوري الصيني اعتبارا من عام 2010، وحصل على الشارة الدولية في 2011.

وقام ما نينج بإدارة 37 مباراة في دوري أبطال آسيا، من ضمنها مباراة إياب نهائي نسخة 2022 بين أوراوا والهلال السعودي.

كما شارك في إدارة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، وكأس آسيا تحت 23 عاما، وكأس العالم للناشئين 2019.

وشارك الحكم القادم من مقاطعة لياونينج، في كأس العالم 2022 في قطر، حيث كان حكما رابعا في 6 مباريات، ليسجل أول حضور لحكام الصين في كأس العالم منذ 20 عاما.

ويشارك في إدارة المباراة النهائية، الثنائي المساعد زهو فاي وزهانج تشينج، في حين يتولى الثنائي الأوزبكي ليجيز تانتاشيف وأندري تسابينكو، مهام الحكم الرابع والحكم الاحتياط المساعد على التوالي.

ويتولى مسئولية حكم الفيديو المساعد، الحكم الصيني فو مينج، ويساعده الياباني جومبي إيدا.

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