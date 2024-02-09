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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعترض هدفا جويا مشبوها بالقرب من ميناء حيفا

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراضه هدفا جويا مشبوها بالقرب من مدينة حيفا الشمالية، وهي ميناء حيوي للتجارة الإسرائيلية. 

ووقع الحادث، وسط تصاعد التوترات على طول الحدود اللبنانية.

وبحسب متحدث عسكري، فإن الهدف لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.

وعلى الرغم من أن قرب الهدف الجوي المشبوه من الميناء لا يزال غير مؤكدا؛ إلا أن غياب صفارات الإنذار يشير إلى أنها كانت على مسافة آمنة.

ولم يتم بعد تحديد أصل الهدف.

وأوضح الجيش أن عملية الاعتراض جرت داخل المنطقة البحرية لحيفا، الممتدة على مسافة 25 ميلا بحريا من الشاطئ، بحسب ما أشار مصدر أمني بحري.

وردا على هجمات حزب الله عبر الحدود، قامت إسرائيل بإجلاء عشرات الآلاف من السكان من المناطق القريبة من الحدود اللبنانية وحذرت من تصعيد محتمل في الصراع. وفي حين أن الموانئ الإسرائيلية مجهزة بأنظمة دفاع جوي، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة داخل الصناعة بشأن التداعيات المحتملة للأعمال العدائية المتزايدة على حيفا.

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