حملات مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بأحياء الإسكندرية .. صور

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة، وشنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر وقسم الإعلانات برئاسة انتصار مرسي حملات مُكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء.

أسفرت هذه الحملات عن إزالة عدد 706 إعلانات مخالف خلال شهر يناير مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.