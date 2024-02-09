خبراء أمميون: عمليات إزهاق الأرواح الإسرائيلية السرية بمستشفى بالضفة الغربية جريمة حرب

أثارت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة مخاوف من أن مقتل ثلاثة رجال فلسطينيين في مستشفى بالضفة الغربية المحتلة على يد قوات كوماندوز إسرائيلية، كانوا متنكرين في زي عاملين طبيين ونساء مسلمات، يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم حرب.

وقع الحادث في 29 (يناير) خلال عملية سرية مشتركة شارك فيها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الشاباك وشرطة الحدود في مستشفى ابن سينا في جنين، وهي مدينة مضطربة في الضفة الغربية، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وأكد خبراء الأمم المتحدة أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن قتل مريض أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يعتبر جريمة حرب. وأشاروا على وجه التحديد إلى باسل الغزاوي، وهو مريض يعالج من إصابات يُزعم أنها ناجمة عن غارة جوية إسرائيلية.

علاوة على ذلك، أشار الخبراء إلى أن القوات الإسرائيلية، من خلال التنكر في هيئة أفراد طبيين ومدنيين، قد ترتكب جريمة حرب تتمثل في الغدر، وهو أمر محظور تمامًا. وطالبوا إسرائيل بإجراء تحقيق شامل في الأمر.

والخبراء المعنيون هم مقررون خصوصيون تعينهم الأمم المتحدة لدراسة قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان.