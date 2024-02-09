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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طرد اللاعبين | كلوب يوجّه انتقادا لاذعا لـ الفيفا لسبب صادم

يورجن كلوب
يورجن كلوب

وجه يورجن كلوب، مدرب ليفربول، انتقادا كبيرًا حول تطبيق البطاقات الزرقاء، والتي تنص على طرد اللاعبين لمدة 10 دقائق، حال ارتكابهم أخطاء قوية متعمدة أو الوقوع في سلوك سيئ ضد الحكام.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة بيرنلي: "البطاقات الزرقاء فكرة غير رائعة في هذه اللحظة، ولا أتذكر آخر مرة خرج فيها مجلس الاتحاد الدولي بفكرة رائعة، مع الأخذ في الاعتبار أن عمري الآن 56 سنة".

ويتوافق رأي كلوب مع المدربين الآخرين الذي أبدوا رفضهم للفكرة، اليوم الجمعة، مثل ماوريسيو بوكيتينو الذي أكد أن الأمر يثير المزيد من الجدل، وسيعقد الأمور على الحكام واللاعبين والجماهير.

وسيكون هذا الإجراء هو الأول الذي يتم فيه تطبيق بطاقة تأديبية جديدة في كرة القدم، منذ وصول البطاقات الصفراء والحمراء لمونديال 1970.

وكانت بعض التقارير قد أوضحت أن البطاقة الزرقاء، تهدف إلى استبعاد اللاعب لمدة 10 دقائق من المباراة.

وسيتم استخدام البطاقة الزرقاء في الأخطاء التي تمنع الهجمات الواعدة، إلى جانب الاحتجاجات على قرارات التحكيم.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب سيحصل على بطاقة حمراء، إذا تلقى بطاقتين باللون الأزرق.

كما سيتم طرد اللاعب في حالة حصوله على بطاقتين صفراء وزرقاء في مباراة واحدة أيضا.

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