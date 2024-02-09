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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب وبايدن.. معضلة أمريكا المتمثلة في شيخوخة القادة

صدى البلد

في مقال مثير للتفكير بقلم مارينا هايد، يتم تسليط الضوء على العمر والقدرات المعرفية للمرشحين الرئاسيين المحتملين في أمريكا، دونالد ترامب وجو بايدن. يتطرق المقال إلى التدقيق الأخير الذي واجهه بايدن بشأن ذاكرته، جنبًا إلى جنب مع المخاوف بشأن مواطن الخلل الإدراكية لدى ترامب.

تنتقد مارينا هايد، في مقاىلها بصحيفة الجارديان، الاهتمام غير المتناسب الذي تم منحه للهفوات المعرفية لبايدن مقارنة بترامب، مما يسلط الضوء على الظلم في التدقيق الذي واجهه نائب الرئيس السابق. وعلى الرغم من قيادة بايدن الجديرة بالثناء خلال فترة التعافي من الوباء، يشير المقال إلى أن التصورات القائمة على "المشاعر" بدلاً من الحقائق غالباً ما تهيمن على الخطاب السياسي.

من خلال رسم أوجه التشابه مع السياسة البريطانية، يؤكد المقال على التأثير غير العقلاني والقوي للتصورات، مستشهداً بحالات طغت فيها الأخطاء التافهة على القضايا الجوهرية.

وأعربت عن قلقها من أن عمر بايدن ونقاط الضعف المتصورة قد تضر به في الانتخابات المقبلة، خاصة ضد ترامب، الذي يتحدى العقلانية بقدرته على التحكم في السرد.

يعترف المقال بالجدل حول التمييز على أساس السن الذي أثارته كتاباتها السابقة لكنها تحافظ على موقفها المتمثل في أن الرئاسة تتطلب الحيوية والنشاط. وهي تتحدى القراء للتفكير في حالة الديمقراطية الأمريكية بعد الانتخابات، وتقترح التقاعد الإلزامي لنفسها إذا فشلت العملية في إظهار الحيوية والنشاط.

وبشكل عام، فإن مقالة الجارديان تحث القراء على النظر في تعقيدات القيادة، والشيخوخة، والإدراك في سياق السياسة الأمريكية.

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