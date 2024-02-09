عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الموقف المصري ثابت تجاه حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الموقف المصري ثابت بصفة مستمرة وخاصًة فيما يخص دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي دافع عنها لسنوات طويلة.

txt

عربية النواب تثمن الموقف المصري لدعم سيادة الصومال

txt

المبادرة الوطنية الفلسطينية: الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من القطاع صلب

وأضاف الشيمي خلال مداخلة هاتفية فضائية بـ"إكسترا نيوز"، أن إسرائيل لن تستطيع تشكيل حكومة ائتلافية حتى قبل الحرب، ولكن بعد الحرب شكلت حكومة أزمة أو حكومة حرب،  فضلًا على ضغوط رهيبة تنال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وحكومته في ظل تغيير قوانين في السلطة القضائية، هدفها تعطيل قوانين متعلقة بالفساد المتهم بها.

 

وأوضح أنه بعد 7 أكتوبر، ورغم انخفاض شعبية "نتنياهو" وحكومته والضغوط عليه، إلا أنه من الصعب إجراء انتخابات في ظل الأزمة، وعلى العكس من مصلحته استمرار الأزمة لأطول فترة ممكنة، لأن وقف الحرب معناه سقوط نتنياهو.

الموقف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

ضربة موجعة لـ شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

نيسان صني "أوتوماتيك" موديل 2010 .. بأفضل سعر للمستعمل

10 جنيهات انخفاضا.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني

حسام موافي: لا توجد علاقة بين ارتجاع الصمام وارتفاع ضغط الدم

بدء الفصل الدراسى الثاني بالجامعات والمعاهد.. تعرف على موعد الامتحانات

النيابة الإدارية تستكمل مقابلات المتقدمين لـ وظيفة معاون في هذا الموعد

موتسيبي يثير الغموض حول موعد أمم إفريقيا 2025 ومونديال الأندية

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها أبدًا.. علامات تحذيرية لـ حصوات الكلى

تكريم حسن الرداد وايمي سمير غانم من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

إطلالة مختلفة .. لحظة وصول عمرو دياب قبل إحياء حفله فى جدة |شاهد

وصفة طبيعية لشد الخدود وتحسين جمالها

فيديو

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

الجراد يقتحم محافظة مصرية .. وقلق بين المواطنين | فيديو

تحذير من ظاهرة جوية | ماذا أعلنت الأرصاد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ