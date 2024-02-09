طماطم وملعقة زبادى .. وصفة علاج الاسمرار تغنيك عن كريمات التفتيح

تبحث النساء والفتيات عن طريقة طبيعية للتخلص من الاسمرار وعلاج البقع الداكنة فى البشرة لتوحيد لون الوجه.

وفقا لموقع "Boldsky" نعرض وصفة طبيعية فعالة لعلاج الاسمرار تعتمد على الطماطم والزبادي.

مكونات وصفة الاسمرار:

حبة طماطم متوسطة الحجم

ملعقتان كبيرتان من الزبادي

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري)



طريقة عمل وصفة علاج الاسمرار:

اهرسي الطماطم جيدًا واخلطيها مع الزبادي والعسل (إذا كنتِ تستخدمينه).



ضعي الخليط على وجهك ورقبتك واتركي الخليط على بشرتك 15 دقيقة.



اغسلي وجهك بالماء الدافئ

يمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج فى علاج الاسمرار.



تنبيه

تأكدي من اختبار الحساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدام هذه الوصفة على وجهك بالكامل.

