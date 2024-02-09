محلل رياضي عن اختيار حسام حسن لتدريب منتخب مصر: «الأجانب ما غيّروش»

قال الكابتن محمود إسماعيل المدرب والمحلل الرياضى، إن اختيار العميد حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب الوطنى خطوة مهمة، لأن المدرب الوطنى مهم جدا في الفترة الحالية.



وأوضح إسماعيل خلال حواره ببرنامج "فرصة جديدة"، على قناة "الشمس": "مشوفناش حاجة اتغيرت على أيدي الأجانب، وكل البطولات كانت على إيد المدرب الوطني"، داعياً اتحاد الكرة للوقوف بجانب حسام حسن، ولا بد أن يحصل على كل حقوقه لكى نرى التجربة كاملة.



وأشار إلى حدوث تخبط كبير، فكان اختيار الكابتن محمد يوسف مدرب عام، ولم نكن نعرف الخطة، متسائلا: "ازاي أجيب مدرب عام من غير ما أجيب مدير فنى؟".



ووصف الكابتن محمود إسماعيل، العميد حسام حسن بأنه شخصية كروية حماسية، موضحا أنه لا بد أن يهدئ من رتم العصبية، معلقا:" واثق إن تجربته هتنجح".

من جانب آخر، ذكر محمود إسماعيل، أن عبد الله السعيد أبرز صفقات نادى الزمالك، وكان يحتاج إلى جماهيرية كبيرة، مردفا: "عبد الله السعيد بأربع عيون وهو واقف ينقل لك الملعب ويغير شكل الملعب خالص".