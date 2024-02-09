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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثماني كلمات وزلة لفظية تعيد عصر بايدن إلى مركز عام 2024

صدى البلد

كان ظهور الرئيس بايدن مؤخراً في مؤتمر صحفي تم الترتيب له على عجل في البيت الأبيض، بعد نشر تقرير المحقق الخاص، يهدف إلى طمأنة الجمهور بشأن قواه العقلية. إلا أن خطأه اللفظي خلال المؤتمر، إلى جانب الملاحظات اللاذعة التي وردت في التقرير، أعاد مرة أخرى التركيز على تقدمه في السن في الخطاب السياسي الأمريكي.

وفقا لنيويورك تايمز، تقرير المحامي الخاص روبرت ك. هور، رغم أنه لم يتهم بايدن بارتكاب جريمة، أشار إليه على أنه "رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة". لخصت هذه العبارة مخاوف الديمقراطيين وكانت بمثابة مادة للجمهوريين الذين يسعون إلى تصوير بايدن على أنه ضعيف.

يبلغ بايدن من العمر 81 عامًا، وقد حارب منذ فترة طويلة التصورات حول كونه شخصية متضائلة. وساهمت لغة التقرير في تضخيم المخاوف القائمة بين الديمقراطيين وقدمت ذخيرة للجمهوريين، وخاصة أولئك المتحالفين مع الرئيس السابق دونالد جيه ترامب، الذين يهدفون إلى استغلال نقاط ضعف بايدن.

بينما تؤكد استراتيجية حملة بايدن على الاختيار بينه وبين ترامب، وتصوير ترامب على أنه تهديد للديمقراطية، فإن المخاوف بشأن عمر بايدن لا تزال قائمة. إن مبلغ الملياري دولار المتوقع إنفاقه على حملة إعادة انتخاب بايدن لا يمكن أن يغير حقيقة سنواته المتقدمة.

يجسد المؤتمر الصحفي الأخير لبايدن المخاطر السياسية التي يواجهها. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها فريق البيت الأبيض للسيطرة بشكل محكم على ظهوره في وسائل الإعلام، إلا أن أخطائه اللفظية العرضية تلفت الانتباه وتثير المخاوف بشأن لياقته للمنصب.

أثارت لغة التقرير اتهامات بدوافع حزبية، حيث رفض الديمقراطيون وصف ذكرى بايدن بأنها ذات دوافع سياسية. ومع ذلك، ينظر الجمهوريون إلى التقرير على أنه دامغ ومحدد، مما يعزز روايتهم حول عدم كفاءة بايدن المزعومة.

على الرغم من أخطاء بايدن، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين ينظرون إلى ترامب على أنه أكثر كفاءة وفعالية. ورغم أن ترامب ارتكب أيضاً أخطاء لفظية، إلا أنها لم تثير الشكوك حول حدته العقلية بالقدر نفسه الذي أثارته زلات بايدن.

على الرغم من اعتراف الديمقراطيين بالمخاوف بشأن عمر بايدن، إلا أنهم ما زالوا ملتزمين بترشيحه. ومع ذلك، تسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات التي يواجهها بايدن في تبديد الشكوك حول أهليته للمنصب.

قد أعاد تقرير المحقق الخاص، بتقييمه الصريح لذاكرة بايدن، إشعال المناقشات حول قدرته على العمل كقائد أعلى للقوات المسلحة بعد يناير 2025. وعلى الرغم من أنه من شبه المؤكد أن يضمن بايدن ترشيح الحزب الديمقراطي، فإن التصورات المتعلقة بعمره تستمر في تشكيل المشهد السياسي. .

باختصار، فإن الأحداث التي أحاطت بالمؤتمر الصحفي الأخير لبايدن وتقرير المحقق الخاص قد أعادت عمره مرة أخرى إلى واجهة المحادثة السياسية لعام 2024، مما سلط الضوء على التحديات التي يواجهها في تبديد الشكوك حول أهليته للمنصب.

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