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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين للولايات المتحدة: دعونا نعقد صفقة بشأن أوكرانيا (بشروطي)

صدى البلد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مطولة مع مقدم برنامج فوكس نيوز السابق، تاكر كارلسون، مرارا وتكرارا، على رغبة روسيا في التفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا، بشروط الكرملين. 

وبالرغم من هذه الرسالة من الرئيس الروسي؛ فإن الطبيعة المتعرجة للمقابلة والتحويلات التاريخية طغت على رسالة بوتين المقصودة.

وفقا لتحليل لـ"نيويورك تايمز"، يبدو أن المقابلة التي أجراها بوتين، كانت موجهة نحو مناشدة اليمين الأمريكي والجمهوريين، وهو ما قد يقوض الدعم المقدم للمساعدات لأوكرانيا. 

ورغم ذلك، انحرفت مناقشته إلى خطب تاريخية لاذعة، بدلاً من التركيز على أسس أيديولوجية.

وتكهن الخبراء في روسيا والخارج بأهداف بوتين التكتيكية، مشيرين إلى أنه يهدف إلى إجبار الغرب على التوصل إلى صفقة مواتية لإنهاء الصراع بشروط روسيا. 

وفي خضم فوضى الوضع العسكري الأوكراني والدعم الغربي المتردد، قدم بوتين المفاوضات باعتبارها حلاً قابلاً للتطبيق، نظراً لقوة روسيا الملموسة في ساحة المعركة.

ومع ذلك، رفض المسؤولون الأوكرانيون مبادرات بوتين ووصفوها بأنها غير جادة، واعتبروها محاولات لتقويض الدعم للمساعدات العسكرية في الكونجرس بدلاً من كونها جهودًا حقيقية للتوصل إلى تسوية. 

وكان محتوى روايات بوتين التاريخية، التي تصور أوكرانيا باعتبارها تفتقر إلى هوية متميزة، سبباً في تعزيز تصور موقف روسيا المتصلب.

وفي حين أن المقابلة التي أجراها بوتين ربما كانت تهدف إلى التأثير على السياسات الأمريكية بشأن أوكرانيا من خلال صدها لدى الجمهوريين المعارضين للمساعدات، إلا أن المسؤولين الأوكرانيين ظلوا متشككين، حيث نظروا إلى مطالب بوتين باعتبارها متطرفة وتهدف إلى تنصيب حكومة موالية لروسيا في كييف.

وفي الختام، سلطت مقابلة بوتين مع كارلسون الضوء على رغبة روسيا في إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنها سلطت الضوء أيضًا على التحديات والشكوك المحيطة بنوايا روسيا واستعدادها للتوصل إلى تسوية.

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