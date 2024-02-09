لخدمة الأعضاء .. فتح منفذ لـ بتروتريد للغاز بنقابة الصحفيين

اتفقت نقابة الصحفيين، مع شركة بتروتريد للغاز. لفتح منفذ بالنقابة لخدمة الأعضاء.

واعلنت نقابة الصحفيين، انها قامت النقابة بالأتفاق مع شركة بتروتريد للغاز بفتح منفذ جديد لها بالنقابة لقراءة وتحصيل فواتير الغاز بالدور الأول بالخدمات الخارجية .