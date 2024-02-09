النشرة الدينية.. دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني وانعقاد مجالس الذكر بالمساجد الكبرى لأول مرة في رمضان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة التي تهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

مفتي الجمهورية: دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني



لأول مرة في رمضان | انعقاد مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى كل خميس



هل زوال البكارة والعذرية يوجب فسخ عقد الزواج؟.. دار الإفتاء تجيب



حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تجيب



خطيب الأوقاف يكشف كيف جبر الله خاطر العباد ونبيه المصطفى.. فيديو



حق الطفل والنشء ورعايته.. موضوع خطبة الجمعة القادمة بمساجد مصر



السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان