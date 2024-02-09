هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في شرق سوريا

تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية في حقل الغاز "كونيكو" شرق سوريا، لهجوم صاروخي، اليوم الجمعة.

وأوضحت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الهجوم أسفر عن انفجارات عنيفة، أصواتها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي، بسبب رشقة صاروخية انهالت على القاعدة.