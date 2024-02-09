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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الدبلوماسية المصرية استوعبت سياسة واشنطن المتضاربة

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التوافق المصري الأمريكي حول مستقبل الصراع بغزة نجاح للدبلوماسية المصرية التي استوعبت السياسة الأمريكية المتضاربة.

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السفير جمال بيومي: إسرائيل منذ نشأتها لم تحترم أي قرار للمجتمع الدولي

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السفير جمال بيومي: مصر تقود دبلوماسية نشطة لحل القضية الفلسطينية

وأضاف جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هناك تضارب في السياسية الأمريكية بين أنها تراعي النواحي الإنسانية تحت ضغوط الشعب الأمريكي الغير راضي على العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وبين إنحيازها الكامل لإسرائيل".

 

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن "السياسة الخارجية المصرية استطاعت أن تقيم حوار استراتيجي مهم مع الإدارية الأمريكية حول الصراع في غزة".
 

السفير جمال بيومي

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