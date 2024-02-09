مساعد وزير الخارجية الأسبق: الدبلوماسية المصرية استوعبت سياسة واشنطن المتضاربة

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التوافق المصري الأمريكي حول مستقبل الصراع بغزة نجاح للدبلوماسية المصرية التي استوعبت السياسة الأمريكية المتضاربة.

وأضاف جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هناك تضارب في السياسية الأمريكية بين أنها تراعي النواحي الإنسانية تحت ضغوط الشعب الأمريكي الغير راضي على العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وبين إنحيازها الكامل لإسرائيل".

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن "السياسة الخارجية المصرية استطاعت أن تقيم حوار استراتيجي مهم مع الإدارية الأمريكية حول الصراع في غزة".

