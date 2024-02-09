خبير: جذب استثمارات أجنبية أكبر تحديات الدولة خلال الـ5 سنوات المقبلة

قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن الاستثمار يحدد هوية الدولة، معقبا: "بناء الدولة لابد أن يكون على استثمارات قوية".

أضاف الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية أكبر التحديات التي تواجه مصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة".

أشار: "الدولة المصرية تحتاج إلى استثمارات كبيرة جدا لعدة أسباب منها أن مخرجات الاستثمار ضعيفة جدا، وهذا ما وضعنا في ورطة خلال الفترة الأخيرة على أساس أن قيمة الجنيه انخفضت".