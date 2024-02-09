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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أشتية" يدعو لتدخل دولي عاجل ضد امتداد رقعة العدوان الإسرائيلي إلى رفح

أشتية
أشتية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالتدخل العاجل؛ لمنع توسع رقعة العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية إلى رفح.

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وأضاف: "رفح تأوي نحو مليون و400 ألف نازح يتواجدون في مساحة تبلغ 63 كيلو مترا مربعا، لجأؤا إليها من مختلف مناطق قطاع غزة، التي تتعرض لعمليات تدمير، وتهجير، وتجويع ممنهح منذ 5 أشهر، حسبما جاء في نباء عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وحذر “أشتية”، من تهجير قسري ووقوع مجازر مروعة، يذهب ضحيتها الآلاف، بالنظر إلى ازدحام محافظة رفح بالنازحين الذين يكابدون آلام الفقد لعائلاتهم، ويعانون الجوع والعطش، والبرد، وانتشار الأمراض والأوبئة.

وحمَّل رئيس الوزراء الفلسطيني، الاحتلال، المسؤولية الكاملة عما قد يقع من مجازر وحمامات دم، داعيا محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ قرار واضح بوقف إطلاق النار، يتم رفعه لمجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات والتدابير العملية لتنفيذه على الأرض.

رفح

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