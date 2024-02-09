يتزعمه خاتمي.. حزب وحدة الأمة يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية الإيرانية

أكد حزب وحدة الأمة الإيراني، مقاطعة الانتخابات البرلمانية الإيرانية، المزمع إجراؤها مطلع شهر مارس 2024.

وقال الحزب- الذي يتزعم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي- في بيان له: "إننا ليس لدينا مرشحا، ولا ندعم أي مرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأضاف البيان: "هناك عدة أعضاء، بينهم عضوين في المجلس المركزي لهذا الحزب سجلوا في الانتخابات البرلمانية، لكنهم اضطروا على الفور إلى الاستقالة من الحزب".

وأكد الحزب أن "الأمينة العامة لحزب وحدة الأمة الإيراني السيدة آذر منصوري وأغلبية الأعضاء القانونيين والحقيقيين لهذا الحزب لديهم موقف مماثل، لكن بعض الأعضاء يعتزمون المشاركة في هذه الانتخابات، وبالتالي نحن لن نشارك في الانتخابات".

وبشأن مقاطعة الانتخابات، برر الحزب هذه الخطوة لعدم "إجراء انتخابات حرة وتنافسية وفعالة من قبل المنظمين للانتخابات البرلمانية".

وحزب وحدة الأمة الإيراني أحد أهم الأحزاب الإصلاحية في إيران وقد تأسس عام 2015 ويعد مرشده الروحي الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي.

وستجرى الانتخابات البرلمانية في إيران مطلع آذار المقبل بالتزامن مع إجراء انتخابات مجلس خبراء القيادة.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الذي يدقق أهلية المرشحين، طحان نظيف، مساء الجمعة، عن تأييده أهلية مرشحين آخرين بعد تقديم اعتراضهم على رفض أهليتهم.

وقال نظيف في حديثه للتلفزيون الإيراني: "تمت الموافقة على 14 ألفاً و912 شخصاً لخوض الانتخابات النيابية".

وسيتنافس هؤلاء المرشحون على 290 مقعداً في البرلمان الإيراني.