كييف: لا يوجد أسرى أوكرانيون على متن الطائرة الروسية إيل-76 المنكوبة

أكد أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف اليوم الجمعة أن طائرة النقل الروسية إيل-76 التي تحطمت في 24 يناير الماضي لم يكن عليها أسرى أوكرانيين.

وقال دانيلوف: "أستطيع أن أقول لك بالتأكيد أن سجناءنا لم يكونوا هناك"، بحسب ما أرده موقع "كييف إندبندنت".

وردًا على ادعاء روسيا، اتهم دانيلوف روسيا بتلفيق القصة، مضيفًا أنه لو كان أسرى حرب أوكرانيون على متن الطائرة، لكانت روسيا قد صورت أدلة على موقع التحطم لأغراض دعائية.

وقال دانيلوف إن "المواد البيولوجية" كانت موجودة بكميات كبيرة، كما كانت موجودة في موقع تحطم رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم 752 التي أسقطت في عام 2020.

وقال مسؤولون أمريكيون، دون الكشف عن هويتهم، لصحيفة نيويورك تايمز إن نظام صواريخ باتريوت أمريكي الصنع كان على الأرجح مسؤولاً عن تحطم الطائرة ووفقا للمسؤولين، فمن المرجح أن الطائرة كانت تحمل على الأقل بعض السجناء الأوكرانيين.

وتحطمت طائرة نقل روسية من طراز إيل - 76 في منطقة بيلغورود الروسية يوم 24 يناير، حيث زعمت روسيا أنها كانت تنقل 65 أسير حرب أوكرانيًا لتبادلهم.

ولم تقدم روسيا بعد أي دليل على وجود أسرى حرب على متن الطائرة التي تم إسقاطها.

وبعد أن بدأت روسيا في تعميم ادعاءاتها، طلبت أوكرانيا من روسيا إعادة جثث أسرى الحرب القتلى إلى وطنهم.

ولم تستجب الحكومة الروسية لهذا النداء قط وبحسب ما ورد منعت روسيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التحقيق في ملابسات الحادث.