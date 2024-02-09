عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف: لا يوجد أسرى أوكرانيون على متن الطائرة الروسية إيل-76 المنكوبة

طائرة روسية
طائرة روسية

أكد أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف اليوم الجمعة أن طائرة النقل الروسية إيل-76 التي تحطمت في 24 يناير الماضي لم يكن عليها أسرى أوكرانيين.

وقال دانيلوف: "أستطيع أن أقول لك بالتأكيد أن سجناءنا لم يكونوا هناك"، بحسب ما أرده موقع "كييف إندبندنت".

وردًا على ادعاء روسيا، اتهم دانيلوف روسيا بتلفيق القصة، مضيفًا أنه لو كان أسرى حرب أوكرانيون على متن الطائرة، لكانت روسيا قد صورت أدلة على موقع التحطم لأغراض دعائية.

وقال دانيلوف إن "المواد البيولوجية" كانت موجودة بكميات كبيرة، كما كانت موجودة في موقع تحطم رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم 752 التي أسقطت في عام 2020.

وقال مسؤولون أمريكيون، دون الكشف عن هويتهم، لصحيفة نيويورك تايمز إن نظام صواريخ باتريوت أمريكي الصنع كان على الأرجح مسؤولاً عن تحطم الطائرة ووفقا للمسؤولين، فمن المرجح أن الطائرة كانت تحمل على الأقل بعض السجناء الأوكرانيين.

وتحطمت طائرة نقل روسية من طراز إيل - 76 في منطقة بيلغورود الروسية يوم 24 يناير، حيث زعمت روسيا أنها كانت تنقل 65 أسير حرب أوكرانيًا لتبادلهم.

ولم تقدم روسيا بعد أي دليل على وجود أسرى حرب على متن الطائرة التي تم إسقاطها.

وبعد أن بدأت روسيا في تعميم ادعاءاتها، طلبت أوكرانيا من روسيا إعادة جثث أسرى الحرب القتلى إلى وطنهم.

ولم تستجب الحكومة الروسية لهذا النداء قط وبحسب ما ورد منعت روسيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التحقيق في ملابسات الحادث.

أسرى حرب أوكرانيون الطائرة الروسية إيل-76 أسرى أوكرانيين دانيلوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. التأمينات «خلية نحل» استعدادا للتنفيذ

ضربة موجعة لـ شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

مستند.. ننفرد بنشر قرارات النيابة الإدارية في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

ترشيحاتنا

سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

الحكومة أقوى ولا مدرسة؟.. خالد أبو بكر يوجه رسالة قوية لوزير التعليم

مش هتكلم على مريض.. تعليق ناري من عمرو أديب على تصريحات بايدن

أحدث أسعار بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

تهجير الفلسطينيين لن يحدث.. رئاسة الجمهورية ترد على مزاعم بايدن بشأن معبر رفح

تضامن النواب: الدولة ستتحمل تكلفة إقامة «المسنين الأكثر احتياجا» في دور الرعاية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق حفل آمال مثلوثي في الأهرامات| صور

لا تشتريها .. علامات تكشف الأسماك الفاسدة فى الأسواق

بعد نجاح "قمر الغجر" .. ميرنا وليد تستكمل مشاهدها في فيلم الورقة التالتة |صور

رمضان 2024.. ماجد المصري يروج لمسلسل زوجة واحدة لا تكفي

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ