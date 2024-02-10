السوق المصري جاذب للإستثمار.. عصام الرتمى يطالب بتثبيت أسعار الدولار"

شركة هندية عايزة تضخ استثمارات بمليار دولار

قال رجل الاعمال عصام الرتمى، إن السوق المصري من أفضل الاسواق العالمية الجاذبة للاستثمارات.

وأضاف عصام الرتمي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق واسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن المستثمرين الأجانب يتهافتون على السوق المصري لضخ الاستثمارات خاصة فى قطاع الصناعة ولكن ينقص السوق حل بعض المعوقات.

مليار دولار

وتابع عصام الرتمي قائلا:" كنت في زيارة للسعودية وفي شركة هندية عايزة تضخ استثمارات بمليار دولار ما فيش شركه هتضخ استثمارات زي دي إلا وهي متاكدة انها ھتكسب".

وطالب عصام الرتمي بتثبيت أسعار الدولار لطمأنة المستثمرين والصناع المحليين والأجانب.