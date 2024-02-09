الأنبا باسيليوس وتوما يترأسان ختام فعاليات الأنشطة الرياضية بين الإيبارشيات بسمالوط|صور

ترأس اليوم، صاحبا النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا توما حبيب، مسؤول اللجنة الأسقفية للشباب، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، ختام فعاليات الأنشطة الرياضية بين الإيبارشيات، وذلك بمبنى الخدمات والتكوينر، بسمالوط.

أقيمت فعاليات الأنشطة الرياضية خلال اليومين الحاليين، بمشاركة إيبارشيات (طيبة، سوهاج، أسيوط، القوصية، المنيا، بالإضافة إلى الكنيسة اللاتينية بمصر).

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو مختلف اللجان الشبابية بالإيبارشيات، من خلال الأنشطة الرياضية المتنوعة، كما أجرى الأنبا باسيليوس حوارًا مفتوحًا مع شباب الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية التحلي بالروح الرياضية، مشيرًا إلى أن هدف اليوم هو نشر روح المحبة الأخوية بين جميع الشباب.

وجاءت نتيجة المسابقات التنافسية الرياضية كالآتي :-

*- كرة قدم شباب :-

المركز الأول إيبارشية المنيا

المركز الثاني إيبارشية القوصية

*- كرة الطائرة شباب :-

المركز الأول إيبارشية المنيا

المركز الثاني إيبارشية طيبة

*- كرة الطائرة شابات :-

المركز الأول إيبارشية المنيا

المركز الثاني إيبارشية القوصية

*- تنس طاولة شباب :-

المركز الأول إيبارشية المنيا

المركز الثاني إيبارشية سوهاج

*- تنس طاولة شابات :-

المركز الأول إيبارشية المنيا

المركز الثاني إيبارشية القوصية

احسن أخلاق رياضية :-

إيبارشية الكنيسة اللاتينية بالقاهرة