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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين 2024 تتلقى الطعون والتنازلات الأحد

صدى البلد

تبدأ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، التنازلات والطعون غدا الأحد. 

 

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024،  الخميس الموافق 8/2/2024،  الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، وكشوف المستبعدين، والتنازلات.

وتعلن اللجنة القضائية، عن كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.

وتتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024.

وستعلن عن الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024.

وستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

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اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين 2024 تتلقى الطعون والتنازلات الأحد


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