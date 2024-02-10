دنيا سمير غانم عن تكريم شقيقتها بالأقصر: أخف دم بنت في الدنيا

هنأت النجمة دنيا سمير غانم شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد بمناسبة تكريمها داخل مهرجان الأقصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لشقيقتها وزوجها عبر صفحتها، وكتبت:"أجمل نجمه وأخف دم بنت في الدنيا، الف مبروك التكريم من مهرجان الأقصر والف مبروك لاخويا النجم حسن الرداد ربنا يحفظكم ويحرسكم وينجحكم دايما"

فاجأت الفنانة إيمي سمير غانم، شقيقتها دنيا في المملكة العربية السعودية، بحضورها لمشاهدة مسرحيتها الجديدة أنستونا.

نشرت إيمي، فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام قائلة : قبل ذلك فاجئت أبي وحضرت له عرض فني في السعودية، والعام الماضي فاجأت حسن زوجي، واليوم فاجأت دنيا".

وظهر في الفيديو السعادة على الفنانة دنيا سمير غانم، عندما رأت شقيقتها.

وتبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، ويضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

وأطلت إيمي سمير غانم، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الكحلي، يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية لعتمدت إيمي سمير غانم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه.