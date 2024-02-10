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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع صادرات الصين من سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 27.1% في يناير 2024

الصين
الصين

حافظت صادرات الصين من سيارات الطاقة الجديدة على اتجاه نمو قوي في الشهر الماضي، إذ صدرت البلاد نحو 95 ألف سيارة ركاب تعمل بالطاقة الجديدة في يناير 2024، بزيادة قدرها 27.1 بالمائة على أساس سنوي، وفقا لبيانات صادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية، يوم الخميس الماضي.

وأظهرت البيانات أن سيارات الطاقة الجديدة المُصدرة شكّلت 26.8 بالمائة من إجمالي سيارات الركاب المُصدرة في البلاد خلال نفس الشهر.

وقالت الجمعية في بيان لها إن ميزة الحجم الكبير لصناعة الطاقة الجديدة في الصين، جنبًا إلى جنب مع الطلب المتزايد في السوق، تعني أن المزيد من العلامات التجارية الصينية المُنتجة لسيارات الطاقة الجديدة ستتوجه إلى الخارج، مع استمرار نمو الاعتراف بها في الأسواق الدولية.

وفي الوقت نفسه، رافق هذا الاعتراف المتزايد تحسين مصنعي السيارات في الصين لشبكات الخدمة في الخارج، والتي تدعم صادرات سيارات الطاقة الجديدة الصينية، حسبما ذكر البيان.

بيانات مبيعات التجزئة

واستنادًا إلى بيانات مبيعات التجزئة، شكلت السيارات الكهربائية بالكامل من فئة A0 الأصغر حجمًا وذات الأسعار الملائمة، ما يقرب من 60 بالمائة من صادرات الصين من سيارات الطاقة الجديدة إلى الأسواق الخارجية خلال الشهر الماضي، حسبما ذكرت الجمعية، مضيفة أن شركة (سايك) ومقرها شانغهاي سجلت أداء أفضل في أوروبا، بينما برزت شركة (بي واي دي) كلاعب تنافسي في سوق جنوب شرق آسيا في يناير.

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