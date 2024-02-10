حسن مكاوي: جودة البحث العلمي وتقليل عدد المتقدمين له يحتاج لاختبارات قاسية

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه عندما كان عميد كلية الإعلام كان رئيس الجامعة يطلب منه تحديد عدد الطلاب الذي من الممكن أن تستوعبهم الكلية بقاعاتها وإمكانياتها في بداية كل عام، معبراً:" كنت أطلب ٢٠٠ طالب كل عام من رئيس الجامعة، ولكن كان يتم إرسال ما لا يقل عن ٧٠٠ طالب، وكنت أدخل في خلاف مع رئيس الجامعة بسبب رغبته في أن تتحمل الكلية تكلفة هذا العدد الكبير، وكنت أرى أن الجامعة هي المسؤلة عن العدد الإضافي الذي أرسلته، وهذه المشكلة متشابهة مع أزمة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، لذا على الدولة ضبط هذه المسألة".



ضبط مسألة التقديم للبحث العلمي



وأكد الدكتور حسن مكاوي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يجب وضع ضوابط محكمة لطالب الماجستير وطالب الدكتوراه، وأن يكون هناك اختبارات قاسية للطالب من أجل تحسين الجودة وتقليل العدد.

وتابع:" السبب في الاعتماد على الدراسات الغربية الإعلامية هو أن الإعلام في بدايته ظهر في الغرب، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، لذا كانت أمريكا هي الدولة الأم المتميزة قي هذا القطاع".

تفاصيل برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد"، يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.