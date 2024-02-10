محلل أسواق المال يكشف تفاصيل الارتفاعات الجماعية للبورصة

علق الدكتور محمد عبدالهادي محلل أسواق المال، على الارتفاعات الجماعية التي شهدتها البورصة المصرية بدعم صعود أسهم الإسكان والرعاية الصحية.

وقال "عبدالهادي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأسواق"، عبر قناة "أزهري": "في تعاملات الأسبوع، سيطرت حالة من الترقب، خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، حيث ارتفعت حوالي 2%".

وتابع محلل أسواق المال: "وبالتالي، كان هناك ترقب في معاملات الأسبوع بخصوص إمكانية ترقب انخفاض أسعار الدولار مع أخبار خاصة برأس الحكمة والتعاون المثمر بين مصر والإمارات في تعمير مساحة كبيرة في الساحل الشمالي، وكان لذلك تأثير سلبي على سعر الدولار، حيث انخفض في الأسبوع الماضي عبر 3 جلسات ثم عاود الثبات مرة أخرى في جلستي يوم الأربعاء، وكان لذلك تأثير سلبي على البورصة المصرية في بداية تعاملات الأحد".

