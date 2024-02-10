ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على رفح إلى 18 فلسطينيًا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر السبت، بأن عدد الشهداء جرّاء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ارتفع إلى 18 شخصاً، خلال 24 ساعة الأخيرة.

في وقت سابق الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه طلب من الجيش والمؤسسة الأمنية تقديم خطة إلى مجلس الوزراء تركز على إخلاء رفح من المدنيين، تمهيداً لعملية عسكرية مُكثفة لـ"تدمير" كتائب حركة "حماس" هناك.

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، السبت، بسقوط ضحايا وجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي على ساحة مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة.

وذكر تلفزيون الأقصى على "تيليجرام" أن آليات إسرائيلية تحاصر المجمع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حذّر، في وقت سابق، إسرائيل من القيام بعملية برية في رفح، واصفاً ذلك بأنه سيكون "كابوساً إنسانياً".