خام البصرة يحقق مكاسب اسبوعية طفيفة



أفادت وسائل إعلام عراقية بأن "خام البصرة" حقق مكاسب أسبوعية طفيفة، مع تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب أسبوعية بفعل التوترات التي أبقت الأسعار على ارتفاع.

فيما أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.28 دولار ليصل الى 76.34 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية طفيفة بلغت 1.79 دولار بما يعادل 2.4%.

كما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.28 دولار ليصل الى 79.14 دولارا، وسجل ايضا مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 1.59 دولار او ما يعادل 2.5% .

وسجلت أسعار النفط العالمي مكاسب أسبوعية وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة "حماس" الفلسطينية لوقف إطلاق النار.

ويتجه الخامان القياسيان للصعود 5.7 بالمئة لكل منهما خلال الأسبوع.