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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رسام كاريكاتير: هذا الفن أصبح محدودًا بسبب قلة طبع الجرائد

صدى البلد

كشف خالد كامل محاسب ورسام  كاريكاتير أنه يعلم ذوي الهمم والصم والبكم رسم الكاريكاتير.

وأضاف خالد كامل  لصدى البلد أنه يقيم العديد من الورش لتعليم الأطفال الكاريكاتير.

واستطرد أن الأطفال يحبون الكارتون وأن بداية الكارتون الكاريكاتير.

وتابع أن فن الكاريكاتير منتشر في مصر ولكن أصبح قليلًا بعض الشيء مع قلة طبع الجرائد 
ولكن سيظل باقيا دائما.

وقال إن فن الكاريكاتير هو فن الإبداع والتميز كما إنه يكون سعيد بسعادة الأطفال.
و اختتم أنه سعيد جدا بمشاركته في ورشة هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب


ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأول 207414 زائر، وحرصت الأسر المصرية على التوافد من جميع محافظات الجمهورية بكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور، كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.
ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اختارت اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.

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