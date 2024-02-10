عاجل
هدفها قتل الانتماء وتبديد الأمل.. هدم المنازل في غزة جريمة إسرائيلية وأرقام مرعبة عن القطاع| رصد حقوقي وقانوني حازم إمام يتخذ قراراً صادماً بعد تولي حسام حسن قيادة المنتخب صابرين: أم عصام عمر مفاجأة للجمهور في رمضان بمسار إجباري.. ودكتورة نفسية قادتني إلى إقامة جبرية| حوار الذهب يتجه نحو خسائر أسبوعية مع قوة الدولار كليات جامعة القاهرة تستعد لاستقبال طلاب الدراسات العليا .. الإعلام : بدء الدراسة 17 فبراير .. فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بـ الدراسات الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| 10 صور لـ آمال ماهر أثارت الجدل .. لا تتناول الفواكه المجففة في هذا التوقيت

امال ماهر
امال ماهر

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

سعر فستان الملكة رانيا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع

خطفت الملكة رانيا الأنظار نحو أناقتها، وذلك خلال حضورها حفل العائلة الملكية في الأردن  بمرور 25 سنة على تسلّم الملك عبدالله الثاني مهامه الملكية.

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

حمى الضنك  هي مرض ينقله البعوض ويحدث في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في العالم،  تسبب حمى الضنك الخفيفة ارتفاعًا في درجة الحرارة وأعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا، يمكن أن يسبب الشكل الحاد من حمى الضنك، والذي يسمى أيضًا حمى الضنك النزفية، نزيفًا خطيرًا وانخفاضًا مفاجئًا في ضغط الدم (صدمة) والوفاة.

تحذير| لا تتناول الفواكه المجففة في هذا التوقيت

إن القرارات التي نتخذها أول شيء في الصباح عندما نحاول أن نعيش نمط حياة صحي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ما نشعر به طوال اليوم، ليست كل الفواكه المجففة مناسبة للأكل في الصباح، على الرغم من أنها تحظى بالثناء في كثير من الأحيان لمحتواها الغذائي.

آمال ماهر| 10 صور لها أثارت الجدل بعد تصدرها التريند

تصدرت الفنانة آمال ماهر مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إستضافتها في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب.

تعتبر آمال ماهر من النجمات اللاتي تخطف وتلفت الأنظار بمجرد ظهورها في أي مناسبة سواء عامة أو خاصة، فهي تتسم بالبساطة والأناقة.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

سعر فستان الملكة رانيا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع

تحذير| لا تتناول الفواكه المجففة في هذا التوقيت

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

آمال ماهر| 10 صور لها أثارت الجدل بعد تصدرها التريند

هتدفي وصحية| طريقة عمل شوربة الشوفان بالجزر والبطاطس

عباية ولا فستان... إطلالة إيمي سمير غانم في الأقصر تلفت الأنظار |شاهد

لا تتجاهلها أبدًا.. علامات تحذيرية لـ حصوات الكلى

طريقة عمل تشيز كيك فراولة.. بمذاق لا يقاوم

ترشيحاتنا

"أول السواح" و"رئيس المتوحدين".. حكاية الأنبا بولا قديس الرهبنة المصرية

قرار مفاجئ في الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

نشرة المرأة والصحة| 10 صور لـ آمال ماهر أثارت الجدل .. لا تتناول الفواكه المجففة في هذا التوقيت

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

الداخلية تداهم محطات بث القنوات الفضائية المشفرة

صديقة مريم مجدي المختفية في سويسرا تعلن وفاتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صابرين: أم عصام عمر مفاجأة للجمهور في رمضان بمسار إجباري.. ودكتورة نفسية قادتني إلى إقامة جبرية| حوار

الكانز بكام؟ تفاصيل ارتفاع أسعار المياه الغازية وموعد التطبيق

طبيعية 100%.. تناول هذه العصائر مع الإفطار يقوي المناعة ويحمي من الكوليسترول

احتمت بجثث أقاربها 6 أيام حتى ماتت.. مأساة الطفلة هند ضحية الاحتلال الإسرائيلي

فيديو

جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. اعرف موعد تطبيقه

لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين.. تفاصيل

الأم الوطواط.. قصة سيدة تأوي 1600 خفاش في منزلها

اختفاء سيدة مصرية بشكل غامض في سويسرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: عسكرة البترودولار أحد أهم الأدوات لتكسير الاقتصاديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ