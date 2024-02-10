نشرة المرأة والصحة| 10 صور لـ آمال ماهر أثارت الجدل .. لا تتناول الفواكه المجففة في هذا التوقيت

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

خطفت الملكة رانيا الأنظار نحو أناقتها، وذلك خلال حضورها حفل العائلة الملكية في الأردن بمرور 25 سنة على تسلّم الملك عبدالله الثاني مهامه الملكية.

حمى الضنك هي مرض ينقله البعوض ويحدث في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في العالم، تسبب حمى الضنك الخفيفة ارتفاعًا في درجة الحرارة وأعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا، يمكن أن يسبب الشكل الحاد من حمى الضنك، والذي يسمى أيضًا حمى الضنك النزفية، نزيفًا خطيرًا وانخفاضًا مفاجئًا في ضغط الدم (صدمة) والوفاة.

إن القرارات التي نتخذها أول شيء في الصباح عندما نحاول أن نعيش نمط حياة صحي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ما نشعر به طوال اليوم، ليست كل الفواكه المجففة مناسبة للأكل في الصباح، على الرغم من أنها تحظى بالثناء في كثير من الأحيان لمحتواها الغذائي.

تصدرت الفنانة آمال ماهر مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إستضافتها في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب.

تعتبر آمال ماهر من النجمات اللاتي تخطف وتلفت الأنظار بمجرد ظهورها في أي مناسبة سواء عامة أو خاصة، فهي تتسم بالبساطة والأناقة.