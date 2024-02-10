إلكتروني.. هجوم إرهابي يستهدف قطاعات حيوية بالإمارات

نقلت صحيفة" الخليج اون لاين " الإماراتية عن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي قوله إنه تم التصدي بنجاح لهجمات إلكترونية استهدفت قطاعات حيوية مهمة في الدولة الخليجية.

وبحسب الصحيفة الإماراتية ، فقد أكد مجلس الأمن السيبراني "نجاح المنظومات السيبرانية الوطنية في التصدي لهجمات إلكترونية بائسة، نفذتها تنظيمات إرهابية سيبرانية استهدفت من خلالها عدداً من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة".

وقال المجلس في بيان له "تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، والتي تمكنت من التصدي باحترافية وكفاءة واستباقية لهذه الهجمات السيبرانية الإرهابية الفاشلة".

كما أشار إلى أنه "تم تحديد هوية هذه التنظيمات الإرهابية وموقع إطلاق هجماتها السيبرانية، والتي تم التعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني".

وأتم المجلس بيانه قائلا: "مواصلة جميع فرق العمل الوطنية العمل على تحصين الفضاء الرقمي للدولة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا الصدد حيث تتمتع الإمارات ببنية تحتية رقمية فائقة التطور، قادرة على التعامل بمرونة عالية مع الهجمات السيبرانية والتصدي لها في وقت قياسي.