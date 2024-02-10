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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخطوط الجوية الكينية تستأنف رحلاتها إلى مقديشو بعد عامين من التوقف

صدى البلد

استأنفت الخطوط الجوية الكينية رحلاتها إلى العاصمة الصومالية مقديشو، بعد توقف دام أكثر من عامين. 

وهبطت الرحلة الأولى التي حملت بضائع في مطار عدن عبد الله الدولي أمس الجمعة 9 فبراير 2024، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا". 

كانت هذه أول رحلة تعرض الشعار الرسمي للناقل الوطني الكيني في مقديشو، إيذانًا ببدء الرحلات الجوية المنتظمة بين المدينتين.

ورحبت هيئة الطيران المدني الصومالية (SCAA) بعودة الخطوط الجوية الكينية، قائلة إنها جزء من خطتها لزيادة الرحلات الدولية إلى البلاد وتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين.

الخطوط الجوية الكينية العاصمة الصومالية مقديشو مطار عدن عبد الله الدولي

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