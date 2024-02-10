المغرب.. نورس يضرب طائر بوينج 737

ارتطمت طائرة بوينج 737 بطائر نورس لدى نزولها في مطار الصويرة “موكادور” بحسب صحيفة هسبريس المغربية .

وذكرت الصحيفة المغربية إن الطائرة لحقتها أضرار جانبية بسبب حادث الارتطام على مستوى الجناح الأيمن، ما أخل بمعدات النزول الأمامية”.

وأشارت الصحيفة الي ان الحادث تسبب أيضا في إلغاء رحلة الطائرة إلى مرسيليا الفرنسية، فيما تؤمن طائرة بديلة رحلة المسافرين إلى الديار الفرنسية”.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر هسبريس عدم تمكن طائرة أخرى من النزول بمطار ابن بطوطة بسبب اصطدام أحد محركاتها بطائر، مشيرة إلى أن الطائرة التي كانت تؤمن رحلة عادية بين طنجة وباريس حولت مسارها إلى مطار الرباط، حيث نزلت بعد محاولة فاشلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويشار الي أن هطول الأمطار بكميات كبيرة، مع هبوب رياح قوية، أدى إلى تضرر حركة الملاحة الجوية بالمغرب، خاصة بمطارات طنجة والدار البيضاء، حيث تم تأخير إقلاع بعض الرحلات، وتغيير مسارات أخرى إلى مطارات الرباط ومراكش وفاس وأغادير.