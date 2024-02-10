بشعار "أنت أقوى من المخدرات".. انطلاق المنتدى الرابع للكوادر الطلابية بجامعة الأزهر

انطلقت اليوم فعاليات المنتدى الرابع للكوادر الطلابيَّة تحت عنوان: (أنت أقوى من المخدرات) الذي تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا المنتدى ينطلق من توجهات رئيس الجمهورية في توعية الشباب بمخاطر الإدمان؛ من خلال تضافر الجهود بين الجامعات وصندوق مكافحة الإدمان، وأن هذا اللقاء الطلابي يستهدف توجيه القادة من الطلاب لنقل المعارف التي يتلقونها لغيرهم.

وأعرب الدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري وفرع البنات، عن شكره للجهود التي تبذل في مواجهة الإدمان على مستوى الدولة والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المنتديات تسهم في بناء جيل صحيح سليم بعيد عن جميع الأخطار التي تهدد المجتمع، وأن هذه الخطوات التي تنتهجها جامعة الأزهر في تأهيل الكوادر الطلابية لمواجهة الإدمان هي امتداد لما تقوم به الدولة في هذا الشأن.

وأشاد بحملات التوعية التي قام بها صندوق مكافحة الإدمان التابع لمجلس الوزراء وحققت إنجازًا في إقبال الشباب على الحد من تلك المخاطر.

وأوضحت الدكتورة سعيدة صبح، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، أن الفقهاء أجمعوا على تحريم تجارة المخدرات وتعاطيها؛ لما فيها من ضرر على الأفراد والمجتمع، مشيرة إلى أن الأزهر الشريف يحرص دائمًا على التنبيه والتوعية لمثل هذه المخاطر.

وقال الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم للأنشطة الطلابية: إن طلاب الأزهر الشريف يقع عليهم مسئولية كبيرة في توعية أقرانهم بالمواد المغيبة للعقل، وتوعيتِهم بالأمور الدينية التي تنبههم لمثل هذه الأمور، مضيفًا أن التعاطي يبدأ من أول جرعة فيتحول لإدمان وهو ما يستوجب التوعية بمخاطره دينيًّا وعلميًّا.

واختتم المنتدى بفقرات الإنشاد، والمسرح الفني.

يذكر أن هذا المنتدى يأتي ضمن الأنشطة الطلابية التي تقيمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر بهدف تحصين الشباب من أضرار العصر، وتوعيتِهم بالمخاطر التي تحاك بالوطن بإشراف محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب، ومنسقو الأنشطة الطلابية: الدكتور أحمد كشك، والدكتورة هبه سعودي، والدكتور سامح شراقي، والدكتور محمد العوضي، والدكتور سعد الدين شمس، والدكتور أحمد سامي، والدكتورة نهى صلاح.