عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تدريب مشروع "ألف بنت ألف حلم" في نادي العربان الرياضي بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، سلسلة فعاليات تدريب مشروع "ألف بنت ألف حلم"، في نادي العربان الرياضي بالغردقة، حيث يتلقى الفتيات تدريباً مكثفاً على مهارات كرة القدم.

يشكل مركز تدريب الفتيات في كرة القدم، جزءاً من المشروعات القومية التي يشرف عليها الدكتور عمرو حداد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ويحظى بدعم كبير من الدكتورة غادة جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مهارات الفتيات في مجال كرة القدم، وتشجيعهن على ممارسة النشاط الرياضي، وتوفير بيئة مناسبة لتطوير قدراتهن الرياضية وتحقيق طموحاتهن في هذا المجال.

وتعكس استمرارية تدريبات هذا المشروع التزام السلطات المحلية بتعزيز دور المرأة في المجتمع وتوفير فرص متساوية للتدريب الرياضي والمشاركة في الأنشطة الرياضية.

وبهذا، يواصل مشروع "ألف بنت ألف حلم" بنادي العربان الرياضي في الغردقة مسيرته التدريبية، في خطوة تعزز من مكانة المرأة في الميدان الرياضي وتسهم في بناء جيل رياضي متميز.

الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية البحر الأحمر الشباب والرياضة الإدارة المركزية المشروعات القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

ترشيحاتنا

طائرات حربية تحلق في سماء السعودية .. ماذا يحدث بالمملكة؟

يائير لابيد: تخفيض تصنيف إسرائيل في موديز يظهر أن الحكومة لا تعمل

حقيقة إصابة بيرسي تاو خلال مشاركات كأس الأمم الأفريقية

فيديو أشعل السوشيال ميديا.. فريق أيرلندا النسائي يرفض مصافحة خصمه الإسرائيلي

مشروع الشام الجديد طوق النجاة بعد تعطل الملاحة في البحر الأحمر.. تفاصيل

الإعلام الفلسطيني: الاحتلال يرتكب مجزرة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

أحلام الشامسي تُقبل طفلاً على المسرح بحفل موسم الرياض

أحتاجك أنا .. أحلام تتألق بحفل موسم الرياض

آمال ماهر| 10 صور لها أثارت الجدل بعد تصدرها التريند

فيديو

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ