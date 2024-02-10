استمرار تدريب مشروع "ألف بنت ألف حلم" في نادي العربان الرياضي بالغردقة

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، سلسلة فعاليات تدريب مشروع "ألف بنت ألف حلم"، في نادي العربان الرياضي بالغردقة، حيث يتلقى الفتيات تدريباً مكثفاً على مهارات كرة القدم.

يشكل مركز تدريب الفتيات في كرة القدم، جزءاً من المشروعات القومية التي يشرف عليها الدكتور عمرو حداد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ويحظى بدعم كبير من الدكتورة غادة جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مهارات الفتيات في مجال كرة القدم، وتشجيعهن على ممارسة النشاط الرياضي، وتوفير بيئة مناسبة لتطوير قدراتهن الرياضية وتحقيق طموحاتهن في هذا المجال.

وتعكس استمرارية تدريبات هذا المشروع التزام السلطات المحلية بتعزيز دور المرأة في المجتمع وتوفير فرص متساوية للتدريب الرياضي والمشاركة في الأنشطة الرياضية.

وبهذا، يواصل مشروع "ألف بنت ألف حلم" بنادي العربان الرياضي في الغردقة مسيرته التدريبية، في خطوة تعزز من مكانة المرأة في الميدان الرياضي وتسهم في بناء جيل رياضي متميز.