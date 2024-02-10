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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائب خالد طنطاوى: إدعاءات الرئيس الأمريكي بشأن معبر رفح غير صحيحة

صدى البلد

استنكر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ومزاعمه حول رفض مصر فتح معبر رفح لمرور المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة، مؤكداً أنها محض أكاذيب تحاول القوى الداعمة لإسرائيل إبعاد الأنظار عن جرائم الكيان الصهيوني ومجازر الاحتلال التي طالت الشعب الفلسطيني.

وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم: إن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بالدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولاتزال وستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتضمن حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية.

وقال النائب خالد طنطاوى، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية لا يمكن المزايدة عليه وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ثابتاً وحاسماً منذ أحداث 7 أكتوبر بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في قطاع غزة واعلان رفض مصر لمخطط سلطات الاحتلال الاسرائيلى الذي يستهدف التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية موجهاً التحية للشعب الفلسطيني الشقيق على صموده وبسالته من اجل الحفاظ على جميع حقوقه المشروعة.

وأشاد النائب خالد طنطاوى ببيان رئاسة الجمهورية، مؤكداً أنه عبر بكل الصدق والأمانة عن موقف مصر الداعم والمساند بكل قوة للقضية الفلسطينية.

الرئيس الأمريكي بايدن غزة خالد طنطاوى

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