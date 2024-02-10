لشكوكها في سرقته أموالا منها.. ربة منزل تعذب نجل شقيقها حتى الموت

تجردت ربة منزل من كل مشاعر الانسانية وانهالت ضرباً علي نجل شقيقها الذي يقيم معها في اجازة نصف العام بعزبة خير الله جنوب القاهرة وذلك لشكوكها في قيامه بسرقة مبلغ مالي منها .

تلقي قسم شرطة دار السلام إشارة من مستشفي المنيرة العام باستقبالها جثمان الطفل سن ١٢ سنة ومقيم بمحافظه السويس ومصاب بكدمات بالعين وسحجات متفرقة بالجسم .

وباجراء التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة خالة المتوفي ٤٠ سنة ربة منزل ومقيمة غي عزبة خيرالله ، بسبب قيامه بسرقة مبلغ مالي منها .

وبسؤال المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعو وقررت ان المجني عليه مقيم رفقتها اثناء الاجازة ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .