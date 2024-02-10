طائرات حربية تحلق في سماء السعودية .. ماذا يحدث بالمملكة؟

يواصل تمرين رماح النصر مناوراته في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي بالمملكة العربية السعودية.

وفي بيان لها؛ أشارت وزارة الدفاع السعودية الي أن مناورات التمرين تتم بمشاركة أفرع القوات المسلحة ووزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، إلى جانب قوات 9 دول شقيقة وصديقة.

وانطلقت الأحد الماضي، مناورات تمرين "رماح النصر 2024" في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي في السعودية، وتستمر حتى 18 فبراير الجاري.

ومن جانبه فقد أكد قائد المناورات، اللواء طيّار ركن خالد الحربي، أن التمرين يصقل مهارات التنفيذ التكتيكي للقوات المشاركة.

وأضاف : فيما يحقق أعلى درجات التناغم المطلوبة بين المشاركين، ما يسهم في توافر احترافية العمل والتعامل بينهم عبر تقييم المهام المنفذة، وتحقيق الأهداف