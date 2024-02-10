السعودية .. وزارة الداخلية تحذر من القيام بهذا الفعل

حذّر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، من تصوير ونشر الجرائم بمختلف أنواعها.

ووفق صحيفة عكاظ السعودية؛ فقد أوضح المسؤول السعودي ؛ أن ذلك يعدّ مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.



وقال الشلهوب، على هامش مشاركة وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي الذي اختتم أخيراً-: «لا تعالج الجريمة بجريمة مهما كان.. الوقاية أمان، تصويرك ونشرك للجريمة جريمة معلوماتية».

واضاف في حديثه إلى كافة أفراد المجتمع: «عند مشاهدة جريمة أو حدث معين، وتوثيقه، فيجب التقدم به للجهات الأمنية، وإبلاغ رجال الأمن في مركز العمليات الأمنية «911»، وعدم نشره أبداً؛ حتى لا يندرج ذلك تحت إثارة الرأي العام، إضافة إلى أن ذلك يعد تشهيراً».

وشدد علي أن التوثيق لا يقتصر على التصوير فقط، بل يندرج تحته نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية في المحلات والأسواق وغيرها، فذلك أيضاً يعد ذلك مخالفة تُطبَّق حيالها عقوبات مخالفة نظام كاميرات المراقبة الأمنية، كما تُطبق فيها العقوبات الصادرة في مواد الأنظمة الأخرى.