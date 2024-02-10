صور عام التنين.. آسيا ترحب بالعام القمري الجديد

يستقبل الناس في أنحاء آسيا العام القمري الجديد اليوم السبت بالتجمعات العائلية والمهرجانات وزيارات المعابد، وفق ما ذكرت صحف صينية.

تعد السنة القمرية الجديدة أهم عطلة سنوية في الصين، وهي وقت للقاء الأقارب والأصدقاء والاستمتاع بالأعياد والاحتفال.

تتم تسمية كل عام على اسم إحدى الأبراج الـ12 للأبراج الصينية، ويعتبر هذا العام عام التنين - الذي يعتبر على نطاق واسع أكثر الأبراج الميمونة في المجتمعات الصينية.

يعد عام التنين أيضًا عامًا مبشرا للحمل والولادة لدى الصينيين حيث يغتنم الكثير من الأزواج العام آملين في الحصول على أطفال لهم صفات رائعة ترمز إلى قوة التنانين.