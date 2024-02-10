كيف تنمي شخصية وقدرات طفلك؟ خبير تنمية بشرية يوضح

قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية إن الآباء والأمهات هم المعمل الذي يكتشف مواهب أطفالهم، فاكتشاف وتنمية مواهب الطفل هو بداية الطريق لتنمية شخصيته، ويجعله أكثر ثقة في نفسه ويستمتع بموهبته، ما يزيد لديه الشغف وحب النشاطات، وبعد اكتشاف الموهبة يتم تعظيمها.

وأكد إلياس، في مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “دي ام سي”، تقديم الإعلامية داليا أشرف، ضرورة إدخال الطفل في عمل جماعي مع مجموعة للتواصل معهم وتقوية لغة الطفل في حديثه مع الآخرين.

وأوضح خبير التنمية البشرية أن التواصل عبر “واتس اب” و"فيس بوك" و"تليجرام" قصر تفكير وحديث الأطفال على هذه الأجهزة، وجعلهم يفقدون التواصل بالكلام ولغة العيون ولغة الجسد، ناصحا الآباء والأمهات بتنمية الجانب الاجتماعي لدي الطفل.

تنمية الجانب القيادي والعملي منذ الصغر

وتابع: “هناك بعض العائلات تهتم باستعداد واهتمامات الطفل غير الهوايات، لذلك يجب على أولياء الأمور تنمية الجانب القيادي والجانب العملي مع تنمية المواهب في النادي”.