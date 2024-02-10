بهجوم صاروخي.. قصف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز كونيكو

قصفت المقاومة العراقية في هجوم صاروخي قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز “كونيكو” شرقي سوريا.

ووفق ما صرحت به مصادر محلية في محافظة دير الزور، أن انفجارات عنيفة سُمعت أصواتها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل “كونيكو” للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن رشقة صاروخية انهالت على القاعدة.

وأشارت المصادر أن 3 صواريخ أصابت عمق القاعدة وحققت إصابات مباشرة داخلها، رغم محاولة الدفاعات الجوية الأمريكية التصدي لها، دون جدوى.

وكانت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل “العمر” النفطي، في ريف دير الزور الشرقي، قد تعرضت مساء أمس لهجوم مشابه.

وقالت مصادر في شرقي سوريا إن سلسلة انفجارات عنيفة سُمع دويها ضمن القاعدة الأمريكية في حقل “العمر” النفطي في ريف ديرالزور الشمالي الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.

وذكرت المصادر أن الانفجارات التي هزت القاعدة الأمريكية ناتجة عن هجوم طائرات مسيرة انتحارية استهدف “القرية الخضراء” التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا سكنيا لجنوده وضباطه ضمن القاعدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.