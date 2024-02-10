جنايات الإسكندرية: السجن 10 سنوات لربة منزل في تزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليها ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامها في التزوير في محررات رسمية صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ممدوح محمود، والمستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

بدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 14732 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العطارين ، بقيام المتهمة بالتزوير في محررات رسمية ، منتحله صفة شقيقتها.

وكشفت التحقيقات، أنه حال أنها إجراءات إخلاء سبيل المتهمة، 33 سنة ربة منزل، في القضية رقم 3664 لسنة 2023 جنايات العطارين نفاذا لحكم البراءة في تلك القضية، تبين أن اسمها الحقيقي " ه.ال.ع" وليس " ب.ال.ع" شقيقتها وأنها قامت بالتوقيع في محضري النيابة والشرطة باسم شقيقتها الصغرى، لكونها مطلوبة للتنفيذ في أحدي القضايا باسمها الحقيقي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمة.