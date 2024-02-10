عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنايات الإسكندرية: السجن 10 سنوات لربة منزل في تزوير محررات رسمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليها ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامها في التزوير في محررات رسمية صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ممدوح محمود، والمستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

بدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 14732 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العطارين ، بقيام المتهمة بالتزوير في محررات رسمية ، منتحله صفة شقيقتها.

تعليم مطروح: تصعيد 4 مشروعات بحثية للمشاركة بمعرض العلوم والهندسة بمكتبة الإسكندرية

وكشفت التحقيقات، أنه حال أنها إجراءات إخلاء سبيل المتهمة، 33 سنة ربة منزل، في القضية رقم 3664 لسنة 2023 جنايات العطارين نفاذا لحكم البراءة في تلك القضية، تبين أن اسمها الحقيقي " ه.ال.ع" وليس " ب.ال.ع" شقيقتها وأنها قامت بالتوقيع في محضري النيابة والشرطة باسم شقيقتها الصغرى، لكونها مطلوبة للتنفيذ في أحدي القضايا باسمها الحقيقي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمة.

الاسكندرية جنايات الاسكندرية ربة منزل السجن المشدد محررات رسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

اللحوم البلدي بأسعار مناسبة.. إليك أفضل الأماكن للشراء قبل رمضان

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

ترشيحاتنا

لاعب الزمالك يبدأ برنامجه التأهيلي بعد إصابة الضامة

روسيا هي العدو.. زعيم الناتو يطلب الاستعداد الفوري لمواجهة بوتين

سعر أرخص سيارة رياضية في 2024 .. وصلت كام ؟

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة.. والأرصاد تحذر

بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الذهب.. ونصائح هامة من الشعبة للراغبين في الاستثمار

بشأن رفح.. نداء عاجل من حماس إلى جامعة الدول العربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان الملكة رانيا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع

عمرو دياب ينشر صور حفله في مدينة جدة| شاهد

تحذير| لا تتناول الفواكه المجففة في هذا التوقيت

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

فيديو

اختفاء سيدة مصرية بشكل غامض في سويسرا

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ