عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن رفح.. نداء عاجل من حماس إلى جامعة الدول العربية

ارشيفي
ارشيفي

حذرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس من خطورة ارتكاب الاحتلال لمجازر واسعة ومروّعة في مدينة رفح، التي يتواجد فيها أكثر من 1.4 مليون مواطن فلسطيني نازح، يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية نتيجة استمرار العدوان وجرائم الاحتلال الإرهابية المتوحّشة.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات قادة الاحتلال النازي، بإعلان نيّتهم، توسيع عدوانهم الوحشي المستمر ضد قطاع غزة ليشمل مدينة رفح المكتظة بالنازحين. 

وأكدت الحركة في بيان لها أن موقف الإدارة الأمريكية بعدم دعمها للهجوم على رفح لا يعفيها من المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن تبعات هذا الهجوم وما سيترتب عنه من مجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وهي توفّر للاحتلال دعماً مفتوحاً بالسلاح الذي يُقتل به الشعب الفلسطيني على مدار الساعة.

كما وجهت حماس دعوة عاجلة الى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك العاجل والجاد للحيلولة دون ارتكاب الاحتلال وقادته النازيين الجدد، إبادة جماعية في مدينة رفح بهدف تهجير شعبنا الفلسطيني، الذي أفشل بصموده وتضحياته وتمسكه بأرضه أهداف الاحتلال النازي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

اللحوم البلدي بأسعار مناسبة.. إليك أفضل الأماكن للشراء قبل رمضان

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

ترشيحاتنا

لاعب الزمالك يبدأ برنامجه التأهيلي بعد إصابة الضامة

روسيا هي العدو.. زعيم الناتو يطلب الاستعداد الفوري لمواجهة بوتين

سعر أرخص سيارة رياضية في 2024 .. وصلت كام ؟

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة.. والأرصاد تحذر

بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الذهب.. ونصائح هامة من الشعبة للراغبين في الاستثمار

بشأن رفح.. نداء عاجل من حماس إلى جامعة الدول العربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان الملكة رانيا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع

عمرو دياب ينشر صور حفله في مدينة جدة| شاهد

تحذير| لا تتناول الفواكه المجففة في هذا التوقيت

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

فيديو

اختفاء سيدة مصرية بشكل غامض في سويسرا

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ