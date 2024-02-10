بشأن رفح.. نداء عاجل من حماس إلى جامعة الدول العربية

حذرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس من خطورة ارتكاب الاحتلال لمجازر واسعة ومروّعة في مدينة رفح، التي يتواجد فيها أكثر من 1.4 مليون مواطن فلسطيني نازح، يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية نتيجة استمرار العدوان وجرائم الاحتلال الإرهابية المتوحّشة.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات قادة الاحتلال النازي، بإعلان نيّتهم، توسيع عدوانهم الوحشي المستمر ضد قطاع غزة ليشمل مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

وأكدت الحركة في بيان لها أن موقف الإدارة الأمريكية بعدم دعمها للهجوم على رفح لا يعفيها من المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن تبعات هذا الهجوم وما سيترتب عنه من مجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وهي توفّر للاحتلال دعماً مفتوحاً بالسلاح الذي يُقتل به الشعب الفلسطيني على مدار الساعة.

كما وجهت حماس دعوة عاجلة الى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك العاجل والجاد للحيلولة دون ارتكاب الاحتلال وقادته النازيين الجدد، إبادة جماعية في مدينة رفح بهدف تهجير شعبنا الفلسطيني، الذي أفشل بصموده وتضحياته وتمسكه بأرضه أهداف الاحتلال النازي.