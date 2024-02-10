روسيا هي العدو.. زعيم الناتو يطلب الاستعداد الفوري لمواجهة بوتين

العدو هو روسيا.. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم السبت، أن روسيا تظل هي التهديد الأكبر للحلف في الوقت الحاضر، وفق ما ذكرت صحف أوروبية.

في هذا الإطار، دعا أعضاء الحلف إلى الاستعداد الفوري لمواجهة طويلة مع روسيا لأنه رغم كل شيء فالأمور ليست مطمئنة.

وذكر ستولتنبرج لصحيفة "فيلت" الألمانية: "الناتو لا يسعى للحرب مع روسيا، لكن يجب أن نسلح أنفسنا لمواجهة محتملة قد تستمر لعقود".

واعتبر ستولتنبرج أن أفضل طريقة للدفاع في الوقت الحالي هو في دعم أوكرانيا والاستثمار في الهياكل العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

وفي أكتوبر من العام الماضي، دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أيضًا إلى الاستعداد لصراع محتمل في أوروبا، وهو ما يقول بضرورة التجهز لحرب مع روسيا.

